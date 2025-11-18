«Ich kann das nicht verstehen» Ski-Experte Plaschy kritisiert Schweizer Slalom-Trainer

Die heutigen Slalom-Kurse sind zu einfach und haben keinen Charakter. Die Meinung vertritt Slalom-Legende Didier Paschy in der neusten Folge von «APRÈS-SKI». Daran sind auch die Schweizer Trainer nicht unschuldig.

