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Halbzeitführung vergeben
Meillard fährt beim letzten Slalom auf Platz zwei

Loïc Meillard fährt zum Saisonabschluss in Lillehammer auf Rang Zwei. Er kann die Halbzeitführung nicht verteidigen und muss sich einem entfesselten Haugan geschlagen geben.
Publiziert: 14:29 Uhr
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