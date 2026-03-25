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Ski: Meillard fährt beim letzten Slalom auf Platz Zwei
Halbzeitführung vergeben
Meillard fährt beim letzten Slalom auf Platz zwei
Loïc Meillard fährt zum Saisonabschluss in Lillehammer auf Rang Zwei. Er kann die Halbzeitführung nicht verteidigen und muss sich einem entfesselten Haugan geschlagen geben.
Publiziert: 14:29 Uhr
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