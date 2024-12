1/5 Dominik Schwaiger verabschiedet sich von der Ski-Bühne. Foto: Sven Thomann

Auf einen Blick Dominik Schwaiger beendet seine Skikarriere

Anhaltende Rückenprobleme zwingen ihn zu diesem Schritt

In 116 Weltcuprennen hat er es nie aufs Podest geschafft Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Mitte Februar wurde Dominik Schwaiger (33) im Super-G von Kvitfjell (No) 46. Nun ist klar, dass dies sein letztes Resultat im Weltcup war.

«Nach 116 Weltcuprennen, zwei Weltmeisterschaften und einmal Olympischen Spielen ist es für mich an der Zeit, dem Skisport auf Wiedersehen zu sagen», schreibt der deutsche Speedspezialist auf Instagram. Dazu postet er eine Reihe Fotos, die seine Karriere von den ersten Schwüngen als Kind bis zu Olympia dokumentieren.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Schwaiger muss seine Karriere beenden – sein Körper zwingt ihn dazu. «Meine anhaltenden Rückenprobleme, die trotz zahlreicher Behandlungen nicht besser werden, lassen mir leider keine andere Wahl», schreibt er. Und fügt an: «Auch wenn mir dieser Schritt unglaublich schwerfällt.» Für das deutsche Speed-Team ist es der dritte Rücktritt in diesem Jahr. Im Januar hängten bereits Josef Ferstl (35) und Thomas Dressen (31) ihre Ski an den Nagel.

«Es war eine geile Zeit mit euch»

Sein bestes Resultat erreichte Schwaiger 2015 als Vierter in einem Parallelrennen. Daneben stehen zwei weitere Top-10-Klassierungen in der Abfahrt (Platz 5 und 7) zu Buche. Aufs Podest hat es nie geschafft. Dass er seine Leidenschaft zum Beruf machen konnte, sei ein Traum, der in Erfüllung ging. «Es war eine geile Zeit mit euch», richtet er sich an alle, die ihn während seiner Karriere begleitet haben.

Auch wenn ihm der Abschied alles andere als leicht falle, freue er sich auf den neuen Lebensabschnitt. Schwaiger lässt offen, wie es beruflich für ihn weitergeht. Dafür hat er bereits vor einigen Wochen verkündet, was ihn kommendes Jahr für ein anderes Abenteuer erwartet. Er und seine Partnerin werden Eltern.