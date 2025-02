Rund fünf Stunden nach der Gala auf der Abfahrtspiste, lancieren Gold-Franjo und Bronze Alexis die haarigste Fete in der WM-Geschichte.

1/19 Was präsentiert Marco Odermatt bei der Siegerehrung am Sonntagabend denn für eine verrückte Frisur? Foto: Sven Thomann

Auf einen Blick Schweizer Ski-Team feiert Medaillen mit ungewöhnlichen Haarschnitten und Partystimmung

Odermatt, von Allmen und Teamkollegen tragen nun Halbglatzen als Siegeszeichen

Cheftrainer Tom Stauffer wurde von drei Personen festgehalten für Haarschnitt Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Marcel W. Perren Ski-Reporter

Die Medaillen-Party im Swiss-Ski-Stübli beginnt mit einer melodiösen Lüge! Beim Einmarsch vom Swiss-Ski-Team spielt das Ländler-Trio St. Jakob aus dem Kanton Nidwalden den Ballermann-Klassiker «Ihr habt die Haare schön».

In Wahrheit tragen Odermatt, Rogentin, Murisier und Co. seit neustem gewöhnungsbedürftige Halbglatzen. «Wir haben vor der WM-Abfahrt abgemacht, dass wir uns gegenseitig die Haare verschneiden, wenn zwei von unserem Team den Sprung auf das Podest schaffen. Genau das ist nach der Gold-Fahrt von Franjo und dem Bronze-Gewinn von Alexis dann auch passiert», erklärt Speed-Cheftrainer Reto Nydegger.

Von Allmens Onkel Emanuel Kammer wartet mit einem treffenden Vergleich auf: «Marco Odermatt sieht mit seiner neuen Frisur aus wie HD Läppli – einfach ohne Schnauz!»

Cheftrainer Stauffer leistete Widerstand

Aber natürlich kommt auch Kammers berühmter Neffe nicht ungeschoren davon: Die Teamkollegen haben Gold-Franjo eine 1 in den dunklen Haarschopf rasiert. Während von Allmen diesen Einschnitt tapfer in Kauf nimmt, leistet Cheftrainer Tom Stauffer ordentlich Widerstand. «Wir mussten Tom zu dritt packen, ehe wir ihm ein ordentliches Loch ins Haar schneiden konnten», verrät Teamleader Odermatt. Selbst Blick-Reporter Marcel W. Perren muss kurz um seine Haarpracht fürchten.

0:09 Odermatt und Co kennen nichts: Schweizer Ski-Stars haben sich eine Halbglatze rasiert

Mit dem Feuer spielt der Emmentaler Star-Koch Daniel Lehmann, der für unsere Ski-Helden ein Rindsstroganoff mit Wodka flambiert. Der russische Schnaps am Schweizer Fleisch wird nicht das einzig Hochprozentige sein, was die weltbesten Abfahrer in dieser Nacht konsumieren.

0:29 Feuz nimmt ihm die Kappe ab: Auch Weltmeister von Allmen wurde nicht verschont