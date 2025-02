Haariger Wahnsinn an der Ski-WM Weltmeister Franjo von Allmen erklärt die neuen Schweizer Frisuren

Verrückte Aktion bei der Ski-WM in Saalbach: Die Schweizer Abfahrts-Mannschaft überrascht bei der Siegerehrung mit verunstalteten Frisuren. Weltmeister Franjo von Allmen und Bronze-Gewinner Alexis Monney führen die in Kitzbühel geborene Tradition an.

