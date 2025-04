Grob über Abfahrts-Titel «Schön, mit ein paar Guten am Start gewinnen zu dürfen»

Stefanie Grob hat sich am ersten Tag der Ski-SM zur Schweizermeisterin in der Abfahrt gekürt. Im Interview spricht sie über ihren Sieg und was er ihr bedeutet.

Publiziert: vor 14 Minuten