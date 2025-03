Piller vergibt Riesen-Gold an Junioren-WM

1/5 Sue Piller geht nach einem sensationellen 1. Lauf im Riesenslalom leer aus.

Cédric Heeb Redaktor Sport

Wie bitter ist das denn? Sue Piller fährt im ersten Lauf des Riesenslaloms an der Junioren-WM allen davon, führt mit sieben Zehntel Vorsprung auf die Zweitplatzierte – und fällt im zweiten Durchgang aus. Gold ist futsch. Sichtlich enttäuscht steht die 19-jährige Fribourgerin am Pistenrand.

Dafür darf sich Stefanie Grob über Silber freuen. Nach Gold in der Abfahrt ist es für die Appenzellerin die zweite Medaille an den Wettkämpfen in Tarvisio (It). Schon letztes Jahr in Haute-Savoie (Fr) hat die 21-Jährige Silber in dieser Disziplin gewonnen.

Stand ihr damals die Kanadierin Britt Richardson 81 Hundertstelsekunden vor der Nase, ist es heuer die Italienerin Giorgia Collomb (18), die zur Halbzeit auf Platz zwei stand, mit 56 Hundertstel. Dritte wird die US-Amerikanerin Elisabeth Bocock (19).

Schweizerin knallt unsanft auf die Piste

Mit Shaienne Zehnder (13.), Faye Buff (23.) und Dania Allenbach haben es drei weitere Swiss-Ski-Juniorinnen in den zweiten Lauf geschafft, Allenbach stürzt dort allerdings unsanft und verpasst eine Platzierung. Jasmin Mathis, die Super-G-Weltmeisterin und Silbergewinnerin in der Abfahrt, schied bereits im ersten Durchgang aus.

0:13 Nach groben Schnitzer: Schweizerin Allenbach legt Bauchlandung hin

Noch drei Rennen sind an der Junioren-WM ausstehend. Am Freitag folgt der Riesenslalom der Männer, ehe am Samstag (Frauen) und Sonntag (Männer) die beiden Slaloms auf dem Programm stehen. Mit zwei Gold- und nun schon fünf Silbermedaillen liegt die Schweiz nach wie vor auf Rang 1 im Medaillenspiegel.