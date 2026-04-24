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Ski
Ski: Michelle Gisin über Comeback-Pläne und Rehabilitation
Gisin über Comeback-Pläne
«Langsam kommt die Kraft zurück»
Michelle Gisin vier Monate nach dem Horror-Sturz: Die Kraft kehrt zurück – und Gisins Ziel ist es, wieder auf die Ski zu kommen.
Publiziert: vor 29 Minuten
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Mathias Germann
Reporter Sport
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