Ski: Odermatt Odermatt fährt in Courchevel auf Rang 3
Gesamtweltcup in der Tasche
Odermatt fährt in Courchevel auf Rang 3
Marco Odermatt holt sich mit Platz 3 in der Abfahrt die kleine Kristallkugel und sichert sich zum fünften Mal in Folge den Gesamtweltcup.
Publiziert: vor 7 Minuten
