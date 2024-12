Ski-Legende Marcel Hirscher kämpft mit Rückschlägen. Nach enttäuschenden Ergebnissen verzichtet er auf Beaver Creek und trainiert in Österreich. Nun gibt es Gerüchte über eine Knieverletzung, die sein Comeback gefährden könnte.

Gerüchte in Beaver Creek

Beim Comeback von Ski-Legende Marcel Hirscher läuft offenbar nicht alles nach Plan. Gerüchten aus Trainerkreisen zufolge ist der Ösi, der für die Niederlande startet, verletzt. Foto: Red Bull Content Pool

Auf einen Blick Marcel Hirschers Comeback steht unter unglücklichem Stern, Forfait für Beaver Creek

Gerüchte über Knieverletzung während des Trainings in Schladming

Das Comeback von Marcel Hirscher (35) scheint unter einem unglücklichen Stern zu stehen.

Nachdem der Neo-Holländer bei den Weltcup-Slaloms in Levi (Fi, Rang 45)) und Gurgl (Ö, out im ersten Lauf) chancenlos war, hat der achtfache Gesamtweltcupsieger für den Riesenslalom vom kommenden Sonntag in Beaver Creek Forfait erklärt.

Stattdessen hat sich der gebürtige Salzburger für eine intensive Trainingssession in Österreich entschieden, im Hinblick auf den Riesen- und den Slalom in Val-d’Isère (14 und 15. Dezember). Doch auch dieser Plan scheint für den 36-Jährigen nicht wie gewünscht aufzugehen.

Gerüchte um Verletzung

Anlässlich eines Meetings von Team Captains in Beaver Creek in Colorado berichten mehrere Coachs unabhängig voneinander, dass Hirscher das Training auf der Reiteralm in Schladming wegen einer Knieverletzung abbrechen musste.

Stellt sich die Frage: Wie heftig hat es den Superstar wirklich erwischt? Vom Hirscher-Clan gibt es bis jetzt keine offizielle Stellungnahme zu den Gerüchten aus Nordamerika.

Fortsetzung folgt.