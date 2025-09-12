Ski-Legenden erspielen auf dem Golfplatz 100'000 Franken

Beat Feuz ist für Swiss-Ski auch zweieinhalb Jahre nach seinem Rücktritt von hohem Wert.

1/5 Im Januar 2023 hat Olympiasieger Beat Feuz in Kitzbühel sein letztes Weltcuprennen bestritten. Foto: Getty Images

Darum gehts Annalisa Gerber ist Gründerin von «Passion Schneesport» aus dem Heimatdorf von Beat Feuz

Ski-Legenden wie Feuz und Cuche unterstützen die Stiftung

Marcel W. Perren Ski-Reporter

Wer Schangnau hört, denkt automatisch an Abfahrts-Olympiasieger Beat Feuz (38). Doch im kleinen Dorf im oberen Emmental ist auch eine Frau aufgewachsen, die im Hintergrund einen grossen Anteil an der Erfolgsserie des Schweizer Skiteams trägt: Annalisa Gerber.

Die Marketing-Spezialistin gründete vor zehn Jahren die Stiftung «Passion Schneesport», die im letzten Jahr zwei Millionen Franken einnahm. Damit werden Athletinnen und Athleten unterstützt, die auf der Suche nach Sponsoren nicht fündig werden.

Am Freitag half ausgerechnet ihr berühmter «Nachbar» Feuz, noch mehr Geld in die Stiftungskasse zu spülen: Beim Charity-Golfturnier in Nuolen ZH war der dreifache Lauberhornsieger gemeinsam mit Kitzbühel-Rekordmann Didier Cuche (51), Abfahrts-Weltmeister Patrick Küng (2015) und Swiss-Ski-Co-CEO Diego Züger (39) als Flight-Führer im Einsatz.

Das Ergebnis: Gemeinsam mit hochkarätigen Unternehmern «ergolften» die Ski-Legenden 100'000 Franken für die Schneesport-Zukunft. Derzeit unterstützt die Stiftung 170 Athletinnen und Athleten.