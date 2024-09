Mikaela Shiffrin in Party-Laune. Sie feierte am Wochenende auf einer Benefizveranstaltung. Nun gilt ihr Fokus aber wieder dem Sport.

Kurz zusammengefasst Mikaela Shiffrin besucht 80er-Jahre-Après-Ski-Party

Für den amerikanischen Ski-Sport wird eine Million Dollar gesammelt

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Zeitreise für Mikaela Shiffrin (29). Der amerikanische Skistar hat am Wochenende einen Abstecher auf eine Après-Ski-Party im Stile der 1980er-Jahre gemacht. Es handelte sich um eine Benefizveranstaltung.

Gemeinsam mit dem Unternehmen Stifel wurde zum neunten Mal Geld für den amerikanischen Skisport gesammelt. Und das mit Erfolg. Zusammengekommen ist eine Million US-Dollar. «Wir hatten so viel Spass», schreibt Shiffrin auf Instagram zu einer Reihe von Fotos der Party. Diese sind schrill und bunt – genau so, wie die 80er-Jahre eben waren.

Shiffrins Mutter Eileen hat sich den Spass ebenfalls nicht entgehen lassen. Auf ihrem rosa Shirt prangt passend zum Motto der Schriftzug: «Après-Ski-Queen» (deutsch: Après-Ski-Königin). Die beiden haben den Abend genossen.

Vorfreude auf Saisonstart

Auch auf der Tanzfläche hat Mikaela Shiffrin alles gegeben. Sie freut sich schon aufs nächste Mal. «Ich kann es kaum erwarten, zu sehen, was ihr euch nächstes Jahr für das zehnjährige Jubiläum einfallen lasst», meint sie mit einem Augenzwinkern.

Nicht auf der Party war Aleksander Aamodt Kilde. Dabei hatte auch der Verlobte von Mikaela Shiffrin am Wochenende Grund zum Feiern. Er wurde am Samstag 32 Jahre alt. Sie gratulierte ihm mit einem emotionalen Posting auf Instagram.

Nun gilt Shiffrins Fokus den letzten Vorbereitungen auf die Skisaison, die in rund einem Monat in Sölden (Ö) startet. Zuletzt verbrachte sie knapp zwei Wochen in den USA, nun gehts wieder in die südliche Hemisphäre, wie sie auf Instagram verrät. «Die Saison steht vor der Tür und die Vorfreude wächst», so Shiffrin.