Meillard fährt bei Nacht-Riesenslalom überlegen zum Sieg
Form für Olympia stimmt
Meillard fährt bei Nacht-Riesenslalom überlegen zum Sieg
Die Form für Olympia stimmt bei Loic Meillard. Beim Nacht-Riesenslalom in Schladming fährt erüberlegen zum Sieg.
Publiziert: 22:10 Uhr
|
Aktualisiert: vor 39 Minuten
