Als Junior war Peter Lüscher (68) zweimal Europameister als Wasserskifahrer. Doch er wechselte auf das gefrorene Wasser, schrieb 1979 Geschichte als erster Schweizer Gesamtweltcupsieger bei den Männern. In diesen Tage kamen die Schweizer Ski-Helden mit Odermatt & Co. vom Final aus den USA zurück. Lüschers Saison endete damals in Japan. Am Flughafen in Kloten wurde der Romanshorner mit Peter Müller (links, gewann die Abfahrtskugel) gefeiert. Daheim am Bodensee gab es einen grossen Empfang.

Foto: foto-net

Stéphane Lambiel

Er gewann zweimal WM-Gold und 2006 bei Olympia in Turin Silber. Eiskunstläufer Stéphane Lambiel begeisterte die Fans weltweit durch seine Leidenschaft und seine Pirouetten, war auf dem Eis mehr Künstler als Sportler. Heute gibt er sein Wissen als Trainer weiter. Am 2. April wird er 40 Jahre alt.

Freestyle-Ski-WM: Der ewige Medaillenspiegel

1 Kanada: 42xGold, 42xSilber, 38xBronze

Total 122 WM-Medaillen

Am Sonntag endet in St. Moritz die Freestyle-Ski- und Snowboard-WM. In diesen Top 5 (Stichtag 29. März) erscheinen aber nur die Ski-Medaillen. Parallelbuckelpiste – das ist die Paradedisziplin der Kanadier: Allein die Männer holten 8 von total möglichen 14 Goldmedaillen.

2 USA: 39xGold, 39xSilber, 39xBronze

Total 117 WM-Medaillen

1986 fand die Freestyle-WM erstmals statt. Nur bis 1999 gehörte auch Ballett dazu. Hätte man diese Disziplin behalten, wären vielleicht die USA heute die beste Freestyle-Ski-Nation. Denn im Ballett gewannen die US-Frauen in den ersten fünf WMs viermal Gold!

3 Frankreich: 30xGold, 24xSilber, 23xBronze

Total 77 WM-Medaillen

Der Star im französischen Team heisst Perrine Laffont. Der 26-

jährigen Olympiasiegerin gelang in St. Moritz auf der Buckelpiste ein goldener WM-Hattrick. Es war übrigens bereits ihr total sechster WM-Titel.

4 Schweiz: 17xGold, 17xSilber, 14xBronze

Total 48 WM-Medaillen

In der ewigen WM-Rangliste Rang 4 – mit viermal Gold ist die Schweiz aber in St. Moritz die erfolgreichste Nation im Ski Freestyle. Im Skicross räumten Fanny Smith und Ryan Regez im Einzel und als Team alle drei Goldenen ab.

5 China: 11xGold, 6xSilber, 6xBronze

Total 23 WM-Medaillen

Sie ist die Freestyle-Sensation. In den USA geboren, für China am Start. Eine Seltenheit: Mit Halfpipe, Big Air und Slopestyle beherrscht Eileen Gu (21) drei Disziplinen. Bisher holte das zurzeit verletzte Teilzeit-Model zweimal WM-Gold.

19 WM-Teilnahmen

Mit 4:1 haute Argentinien letzte Woche in Buenos Aires in der WM-Qualifikation Brasilien weg. Dass der amtierende Weltmeister an der WM mitspielt, war aber schon wenige Stunden zuvor nach dem 0:0 zwischen Bolivien und Uruguay sicher. Es ist die 19. WM-Teilnahme für Argentinien. Nur Brasilien war an allen 22 Weltmeisterschaften dabei.

Foto: IMAGO/NurPhoto