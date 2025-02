Fans im Zielraum geschockt Vonn fährt in Tor und scheidet aus

Lindsey Vonn scheidet beim Super-G an der WM in Saalbach aus. In der Hocke fährt sie in ein Tor und bleibt schmerzhaft hängen. Auch die Zuschauer im Zielraum sind von der Szene schockiert.

Publiziert: vor 29 Minuten