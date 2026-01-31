DE
Ski: Malorie Blanc rast zum Sieg vor Heimpublikum
Exploit in Crans-Montana
Mit dieser Fahrt holt sich Blanc ihren ersten Sieg
Malorie Blanc bringt die Tribünen in Crans-Montana zum Beben! Mit einer sensationellen Fahrt holt sie sich den Sieg beim Heimrennen.
Publiziert: vor 50 Minuten
