Exploit in Crans-Montana
Mit dieser Fahrt holt sich Blanc ihren ersten Sieg

Malorie Blanc bringt die Tribünen in Crans-Montana zum Beben! Mit einer sensationellen Fahrt holt sie sich den Sieg beim Heimrennen.
Publiziert: vor 50 Minuten
