Das fünfte und letzte Rennen der Südtirol-Tour löst schon vor dem Start hitzige Diskussionen aus.

Darum gehts Umstrittener Slalom in Alta Badia steht zum siebten Mal an

Felix Neureuther kritisiert Zeitpunkt und Eignung der Piste für Slalom

Technik-Spezialisten haben zwei Weltcuprennen mehr als Speed-Spezialisten diese Saison

Marcel W. Perren Ski-Reporter

In Alta Badia steht am Montag zum siebten Mal der umstrittenste Slalom im Weltcup-Kalender auf dem Programm. Zu den grössten Kritikern vom «Zick-Zack»-Event auf der Gran Risa gehört Deutschlands Ski-Papst Felix Neureuther (41, 13 Weltcupsiege). «Es fängt damit an, dass sich diese Piste zwar perfekt für die Austragung für einen Riesen eignet, aber das Gelände passt überhaupt nicht für einen attraktiven Slalom», hält der Vize-Weltmeister von 2013.

Es gibt aber etwas, was ihn im Zusammenhang mit diesem Slalom im Südtirol noch mehr stört: «Ein Montag kurz vor Weihnachten ist so ziemlich der ungeeignetste Tag für die Austragung von einem Weltcuprennen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Slalom gute Einschaltquoten im TV generieren wird. Nur wenige werden die Zeit finden, morgens um 10 Uhr den ersten Durchgang anzuschauen. Und wenn um 13.30 der entscheidende Lauf gestartet wird, sind ebenfalls die meisten Ski-Fans bei der Arbeit.»

Feuz denkt ähnlich wie Neureuther

Neureuther legt nach: «Ich kann den Ärger der Abfahrer, dass im Weltcup-Kalender viel mehr Slaloms angesetzt sind, auch aufgrund von diesem Beispiel nachvollziehen. Wenn man diesen völlig ungeeigneten Slalom in Alta Badia ersatzlos streichen würde, würde man einen ersten Schritt in Richtung Chancengleichheit machen.»

Wie denkt Abfahrts-Olympiasieger Beat Feuz über dieses Thema? «Als ehemaliger Slalom-Spezialist kann Felix sicher besser beurteilen, welches Gelände sich am besten für einen Slalom eignet. Aber wenn die FIS das Gleichgewicht zwischen Technik-und Speed im Weltcupkalender tatsächlich verbessern möchte, bin ich auch der Meinung, dass man den Slalom in Alta Badia als Erstes streichen könnte.»

In diesem Winter können die Technik-Spezialisten zwei Weltcuprennen mehr bestreiten als die Abfahrts- und Super-G-Spezialisten.