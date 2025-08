Ex-Skistar schleift ihn Schweizer Technik-Spezialist macht den Ragettli-Parkour

Fadri Janutin will es in der Vorbereitung so richtig wissen. Ex-Slalom-Ass Marc Gini bereitet den 25-Jährigen auf die kommende Saison vor. Mit unterschiedlichsten Methoden wird trainiert. Sogar im Parkour wird in bester Andri-Ragettli-Manier geschuftet.

Publiziert: 13:12 Uhr