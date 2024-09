Kurz zusammengefasst Olympiasiegerin Hansdotter hat geheiratet

Wendy Holdener gratuliert der Schwedin

Wendy Holdener gratuliert der Schwedin

Beide waren jahrelang Konkurrentinnen

Jonas Lang Redaktor Sport

Im Januar bekam die ehemalige Skifahrerin Frida Hansdotter (38) ihr zweites Kind, nun hat die Schwedin ihren langjährigen Partner Richard Jansson (43) geheiratet. «15 Jahre zusammen. Ich kann mir keine bessere Art vorstellen, um das zu feiern. Just married», schreibt Hansdotter unter ein Bild, dass die beiden bei der Hochzeit zeigt.

Die Ski-Welt gratuliert in den Kommentaren, darunter auch Wendy Holdener (31). Die Schweizerin schreibt. «Ohhh!! Gratuliere! So viel Liebe für euch zwei!» Die beiden Slalom-Spezialistinnen verbindet eine lange Konkurrenz auf der Piste.

Hundertstel-Drama in Pyeongchang

Oft lieferten sie sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. 2015/16 zum Beispiel gewann Frida Hansdotter vor Velez-Zuzulova und Holdener den Slalomweltcup, zwei Jahre später sicherte sich die Schweizerin vor der Schwedin Platz 2.

Frida Hansdotter (l.) und Wendy Holdener 2019 beim Parallelslalom in Andora. Die beiden Slalom-Spezialistinnen verbindet eine lange Konkurrenz auf der Piste. Foto: AFP 1/5

An Dramatik kaum zu überbieten war der Slalom an den Olympischen Spielen in Pyeongchang 2018. In Südkorea entschieden fünf Hunderstel das Duell Holdener – Hansdotter. Die Schwedin holte sich mit einem Hauch von Nichts vor der Schweizerin die Goldmedaille. Ein Jahr später beendete Hansdotter ihre Ski-Karriere.