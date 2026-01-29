DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Ski
Ski: Joana Hählen spricht über Nichtnomination für Olympia
«Es tut gerade sehr weh»
Joana Hählen spricht über Nicht-Nomination für Olympia
Am Montag wurde bekannt, dass Joana Hählen sich nicht für Olympia qualifiziert hat. Nun redet sich erstmals über den Tiefschlag.
Publiziert: vor 56 Minuten
Teilen
0
Kommentieren
Alles zur Skisaison 25/26
0:26
Nach über einem Jahr Pause
Caviezel kündigt Comeback für Schladming an
1:09
Klopp, Höfl-Riesch und Co.
Promis über Odis Abfahrtschancen in Kitzbühel
0:56
Fliegende Schneebälle in Laax
Passagiere werden «eingeschneebelt»
0:54
Nicht die erste Gesangseinlage
Wengen-Sieger singt mit dem Publikum «W. Nuss vo Bümpliz»
0:50
Mit Snowboard unterwegs
Hirscher legt Bruchlandung auf der Piste hin
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen