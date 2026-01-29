DE
FR
Abonnieren

«Es tut gerade sehr weh»
Joana Hählen spricht über Nicht-Nomination für Olympia

Am Montag wurde bekannt, dass Joana Hählen sich nicht für Olympia qualifiziert hat. Nun redet sich erstmals über den Tiefschlag.
Publiziert: vor 56 Minuten
Kommentieren
Alles zur Skisaison 25/26
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen