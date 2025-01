Beat Feuz wird am Lauberhorn sein Comeback geben – der zweifache Familienvater will gemeinsam mit Marc Berthod und Felix Neureuther die spektakulärste Kamerafahrt in der TV-Geschichte realisieren.

Neureuther wurde 2009 Deutscher Abfahrtsmeister mit langen Latten im Pitztal

Marcel W. Perren Reporter Sport

Beat Feuz (2012, 18 und 20) ist neben Österreichs Franz Klammer (1975, 76 und 77) der Einzige, welcher die Weltcup-Abfahrt am Lauberhorn dreimal gewinnen konnte. Zwei Jahre nach dem Ende seiner glorreichen Rennfahrerkarriere plant der bald 38-jährige Emmentaler auf seiner Lieblingspiste eine besonders spektakuläre Aktion für das SRF.

Bereits im Vorjahr hat der «Kugelblitz» gemeinsam mit Marc «Bört» Berthod (41) eine Kamerafahrt mit atemberaubenden Überholmanövern abgeliefert. In dieser Woche soll noch einer obendrauf gesetzt werden – gemeinsam mit Deutschlands Ski-Papst Felix Neureuther (ARD-Experte) wollen Feuz und Berthod die Kamerafahrt auf der längsten Abfahrt der Welt am Samstag im Trio durchziehen.

Ist Slalom-König Neureuther dieser Abfahrt gewachsen?

Wie soll das genau funktionieren? «Wir werden uns am Mittwoch zusammensetzen, um einen Plan zu kreieren. Die grosse Frage wird sein, ob der Deutsche das Tempo von uns Schweizern einigermassen wird halten können», mutmasst der Abfahrts-Olympiasieger mit einem Grinsen. Tatsächlich kann Neureuther, der im Riesen- und Slalom 13 Einzelweltcupsiege feiern konnte, im Gegensatz zu Feuz und Berthod im Speed-Bereich auf wenig Erfahrungswerte zurückgreifen. «Ich habe entsprechend viel Respekt vor dieser Aufgabe», gesteht der 40-jährige Bayer.

Dabei hat es vor rund zwanzig Jahren eine kurze Phase gegeben, in welcher der Slalom-König aus Garmisch-Partenkirchen tatsächlich geglaubt hat, dass er auch in den schnellen Disziplinen durchstarten kann. «Ich konnte damals in den Super-G-Trainings im kanadischen Panorama richtig gut mit Aksel Lund Svindal mithalten. Ein paar Wochen später lag der Norweger beim Super-G in Lake Louise in Führung, bevor ich mit der Startnummer 46 ins Rennen gegangen bin. Mein Selbstvertrauen war in diesem Moment derart gross, dass ich ernsthaft daran geglaubt habe, den grossen Svindal noch einmal ins Zittern bringen zu können.»

Neureuther hat diese Selbstsicherheit bis zum Zielstrich bewahren können. «Als ich im Ziel abgeschwungen habe, war ich davon überzeugt, dass mir ein richtig guter Lauf geglückt ist, und ich habe entsprechend erwartungsvoll auf den Zeitenmonitor geschaut.» In diesem Moment wurde der Edeltechniker jedoch mit der knallharten Speed-Realität konfrontiert: «Auf diesem Monitor ist hinter meinem Namen nicht wie von mir erwartet die 1, 2 oder 3, sondern die 41 aufgeleuchtet. Anders ausgedrückt: Ich bin in diesem Super-G mit einem Rückstand von 3,71 Sekunden Sechstletzter geworden. Ab diesem Zeitpunkt war mir klar, dass ich meinen Fokus besser auf den Riesen- und Slalom richten sollte.»

Dreier-Kamerafahrt gabs schon mal

2009 schnallte Neureuther im Pitztal zwar noch einmal die langen Latten an und wurde Deutscher Abfahrtsmeister. Ein Weltklasse-Abfahrer war in diesem Rennen jedoch nicht am Start und die Piste kam im Vergleich zum Lauberhorn einem «Mickey-Maus-Parcours» gleich.

Eine Dreier-Kamerafahrt gab es schon Ende der 90er Jahre. Damals meisterten Bernhard Russi, Dani Mahrer und Gusti Öhrli den wilden Ritt zusammen. Doch dank der heute ganz anderen technischen Voraussetzungen dürften Neureuther, Feuz und Berthod noch mehr Spektakel in die Stuben der Zuschauer zaubern.