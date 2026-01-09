So reagieren die Fans in Adelboden auf den Trauertag
Adelboden zeigt sich am Freitag ungewohnt still: Keine Partystimmung, nur Helfer und Arbeiter unterwegs, während am Chuenisbärgli unermüdlich Schnee geräumt wird – Blick begleitete das Geschehen aus nächster Nähe.
Publiziert: 09.01.2026 um 23:57 Uhr
