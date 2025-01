Nach der fulminanten Rückkehr in den Ski-Weltcup erlebt Lindsey Vonn einen ersten Dämpfer. Die Amerikanerin stürzt in Cortina im ersten Training.

Auf einen Blick Klassiker der Frauen: Speed-Rennen in Cortina d'Ampezzo

Italiensiches Trio führte bei Trainingsrunde

Lyndsey Vonn stürzt erstmals nach Comeback – im Zielzelt sagt sie: «All good»

Während sich die Männer auf die Lauberhorn-Abfahrt vorbereiten, dürfen sich auch die Frauen auf einen Klassiker freuen. Am Wochenende stehen die Speed-Rennen in Cortina d'Ampezzo auf dem Programm. Am Donnerstag absolvieren die Ski-Stars das erste Training, drei Einheimische bilden dabei die Top 3. Federica Brignone (34) setzt sich fünf Hundertstel vor Sofia Goggia (32) auf Platz 1, Dritte wird Nadia Delago. Lara Gut-Behrami (33) liegt als schnellste Schweizerin auf Rang 6, neun Zehntel verliert sie auf die Zeit von Brignone.

«All good», rief Vonn Tina Maze zu

Lindsey Vonn dagegen ist erstmals seit ihrem Comeback gestürzt. Die Amerikanerin crashte kurz vor dem Ziel. Allerdings nicht weiter dramatisch, sie konnte auf den Ski ins Ziel fahren.

Die 40-Jährige sass danach im Zielzelt, wurde von Ärzten untersucht und lief dann selbstständig aus dem Zielraum. «All good», hat sie dabei Ex-Skirennfahrerin Tina Maze zugerufen. Gemäss «Krone Zeitung» und Eurosport habe Vonn jedoch schon ein wenig angeschlagen gewirkt. Den Zielraum habe sie aber ohne Hilfe verlassen können.

