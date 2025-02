1/6 Die tschechische Ausnahmeathletin Ester Ledecka hat als Snowboarderin ... Foto: imago images/Xinhua

Auf einen Blick Ester Ledecka freut sich über falsche Information zu Olympia-Programm

ORF-Moderator entschuldigt sich für Verbreitung falscher Informationen

Ledecka gewann Bronzemedaille in der Abfahrt bei der Ski-WM Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Marcel W. Perren Ski-Reporter

Es ist einer der emotionalsten TV-Momente dieser Ski-WM: Nach dem Gewinn der Bronzemedaille in der Abfahrt erscheint Olympiasiegerin Ester Ledecka (29) zum Interview beim ORF.

Dort erhält die Tschechin, die seit Jahren höchst erfolgreich zwischen dem Alpin- und dem Snowboardzirkus hin- und herpendelt, von Moderator Rainer Pariasek (60) eine ganz besondere Auskunft: «Es gibt für Sie neben dem Bronzegewinn noch einen anderen Grund zum Feiern: Das Programm für die nächsten Olympischen Spiele wurde verändert, somit werden Sie dort im Alpin und im Snowboard an den Start gehen.»

Ledecka kann kaum glauben, was sie da hört. Sie fragt: «Ist das wirklich wahr?» Als Pariasek mit einem deutlichen «Yes!» antwortet, beginnt die 29-Jährige, völlig euphorisiert zu hüpfen. Ledecka frohlockt: «Das ist super!»

«Vielleicht wird Programm ja angepasst»

Dummerweise hat diese rührende Momentaufnahme einen Haken – das Programm für die Olympischen Spiele im kommenden Winter in Mailand sieht unverändert vor, dass die Snowboardbewerbe parallel zur Abfahrt und zum Super-G ausgetragen werden. Ledecka hat sich also zu früh gefreut, die Information von Pariasek entpuppt sich als Fehlinformation.

Der Österreicher will sich nun bei Ledecka entschuldigen: «Die ganze Geschichte tut mir wirklich leid. Ich habe am Tag zuvor diese Information erhalten, die offensichtlich falsch war.» Abschliessend äussert Pariasek einen Wunsch: «Vielleicht führt ja dieses Interview dazu, dass IOC-Präsident Thomas Bach das Programm für die Olympischen Spiele so anpassen lässt, dass Ester Ledecka tatsächlich in beiden Sportarten starten kann.»

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos