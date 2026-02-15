Ernüchternde Medaillenbilanz «Was Österreich machte, ist nicht gut für den Ski-Sport»

Reporter Marcel W. Perren und Olympiasieger Beat Feuz sprechen in der fünften «Après-Ski»-Folge von den Olympischen Spielen Klartext zu den Männer-Rennen. Der Goldgewinner von 2022 erklärt, warum der Auftritt der Österreicher schlecht für den Skisport ist.