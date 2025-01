Rast jagt Schneider, Rost bedroht die Medaillen, und ein Lattenrost voller Bier: Willkommen in der bunten Welt des Sports.

Gewann gleich sechs Mal die Slalom-Kugel: Vreni Schneider. Foto: imago/Magic

Schweizerinnen und die Slalom-Kugel

1. Vreni Schneider (60): 6 Slalom-Kristallkugeln

Wer hätte das vor der Saison gedacht? Zurzeit führt Camille Rast die Weltcupwertung im Slalom an. Die erfolgreichste Schweizer Slalomfahrerin aller Zeiten ist natürlich Schneider mit sechs gewonnenen Kristallkugeln.

2. Erika Hess (62): 4 Slalom-Kristallkugeln

Was Schneider vor allem in den 90er-Jahren war, das war Hess im Jahrzehnt davor. 1981, 1982, 1983 und 1985 gewann sie den Slalomweltcup. Was wäre passiert, wenn sie nicht bereits mit 25 Jahren zurückgetreten wäre?

3. Lise-Marie Morerod (68): 2 Slalom-Kristallkugeln

Die Waadtländerin war die erste Schweizerin, die 1975 die Kristallkugel im Slalom gewinnen konnte. Zwei Jahre später doppelte sie nach. Insgesamt fuhr Morerod im Weltcup 15 Mal auf ein Slalompodest.

4. Corinne Schmidhauser (60): 1 Slalom-Kristallkugel

1986/87 war ihre Saison. Von den zehn Slaloms, die Schmidhauser bestritt, gewann sie deren drei und fuhr in weiteren zwei aufs Podest. Nach dieser so erfolgreichen Saison fuhr sie aber nur noch einmal auf ein Weltcuppodest.

5. Wendy Holdener (31): 2 zweite Plätze

Schon fünf Mal klassierte sich die Schwyzerin im Kampf um die kleine Kugel im Slalom auf dem Podest, sie gewinnen konnte Holdener aber noch nie. Und wo liegt sie zurzeit in dieser Saison? Richtig, auf dem zweiten Platz.

Das war (k)eine Bieridee

Mit seinen 112 Länderspielen ist Alain Geiger bis heute einer der grössten Fussballer, den die Schweiz je hatte. Doch warum liess er sich 1994 in Sion ausgerechnet zwischen Bierharassen fotografieren? Weil er hier das Kicken erlernte, denn sein Vater arbeitete einst in der Brasserie Valaisanne. «Ich donnerte stundenlang Bälle gegen die Kisten. Der Ball sprang immer anders zurück. Das war eine gute Übung für die Technik», erklärte Alain Geiger damals Blick.

Foto: Blicksport/Walter L. Keller

Der US-Amerikaner Jack Nicklaus zählte zwischen den 1960er- und 80er-Jahren zu den besten Golfern der Welt. Seine 18 Major-Triumphe (darunter gleich sechs Mal am Masters und fünf Mal an den PGA Championship) sind bis heute unerreicht. Am Dienstag feiert «The Golden Bear» seinen 85. Geburtstag.

Foto: IMAGO/Golffile

Vor gut fünf Monaten gingen die Olympischen Spiele von Paris zu Ende. Bei vielen Medaillen soll nun bereits der Lack ab sein, vor allem die bronzenen seien bei vielen Athletinnen und Athleten schon am Rosten. Deshalb wurden in den letzten Wochen schon 100 Medaillen zurückgegeben, wie die «Daily Mail» vergangene Woche berichtete.