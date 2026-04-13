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Enttäuschung für Schwyzerin
Holdener fährt bei SM-Slalom knapp am Podest vorbei

Wendy Holdener fährt als Fünfte knapp am Slalom-Podest bei den Schweizer Meisterschaften vorbei.
Publiziert: vor 35 Minuten
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Aktualisiert: vor 20 Minuten
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