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SkI. Holdener fährt bei SM-Slalom knapp am Podest vorbei
Enttäuschung für Schwyzerin
Holdener fährt bei SM-Slalom knapp am Podest vorbei
Wendy Holdener fährt als Fünfte knapp am Slalom-Podest bei den Schweizer Meisterschaften vorbei.
Publiziert: vor 35 Minuten
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Aktualisiert: vor 20 Minuten
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