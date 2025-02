Es ist kein Österreicher Witz. Es geschah wirklich. Im Jahr 2011 in Ischgl. Paul Accola wurde verhaftet. Ausgerechnet den Gesamtweltcupsieger des Jahres 1992 hielten die Polizisten für einen Ski-Dieb! Hier gibts diese und andere Häppchen aus der Sport-Welt.

Acht Paar Ski im Auto. Das neunte geschultert. «Sehr verdächtig», dachten die österreichischen Polizisten und verhafteten den «Ski-Dieb», der seinem Unmut lautstark Luft machte. Auf dem Posten klärte sich das Missverständnis. Der Verhaftete war Paul Accola, der damals in Ischgl 2011 ein Prominenten-Skirennen gegen Marc Girardelli bestritt. Der Davoser wollte zwischen den zwei Läufen nur seine Ski wechseln... Übrigens: Accola gewann das Prominenten-Rennen.

Foto: Blicksport

Alain Prost

Vierfacher Welt- und Vizeweltmeister, 51 GP-Siege – Alain Prost gehört zu den erfolgreichsten, aber auch schwierigsten Piloten der Formel 1, die er auch durch seine emotionalen Duelle mit Ayrton Senna prägte. Nach 199 Rennen trat der «Professor» 1993 zurück. Am Montag feiert er den 70. Geburtstag.

Rekordspielerinnen in der Fussball-Nati

1 Ana-Maria Crnogorcevic (34): 164 Länderspiele (74 Tore)

Unsere Frauen-Nati startete mit einem 0:0 gegen Island in die Nations League. Crnogorcevic kam nicht richtig auf Touren. Trotzdem: Die Seattle-Spielerin ist Nati-Rekordspielerin und mit 74 Treffern auch Rekordtorschützin.

2 Ramona Bachmann (34): 151 Länderspiele (60 Tore)

Nach vier Jahren bei PSG zog es auch Bachmann im April 2024 nach Übersee. Sie stürmt für Houston Dash in der National Women’s Soccer League, der höchsten Frauen-Liga in den USA. Gegen Island fehlte sie wegen einer Verletzung.

3 Lara Dickenmann (39): 135 Länderspiele (53 Tore)

Unglaubliche 15 Meistertitel gewann Dickenmann in der Schweiz, in Frankreich und Deutschland. Mit Lyon feierte sie zweimal den Sieg in der Champions League. 2021 trat sie zurück, arbeitet seit August als Fussball-Expertin für Blick.

4 Martina Moser (38): 129 Länderspiele (20 Tore)

Sie schaffte etwas, von dem viele Profis träumen: Moser trat 2022 mit über 200 Bundesligaspielen nach dem Double-Gewinn mit dem FC Zürich zurück. Heute tritt sie im SRF als Fussball-Expertin auf.

5 Caroline Abbé (37): 127 Länderspiele (10 Tore)

Auch die Genferin schaffte ihren Rücktritt à Point: Abbé beendete ihre Karriere bei Servette nach der Saison 2020/21 mit dem Gewinn ihres dritten Meistertitels. Heute ist sie für die Nati als Team-Managerin tätig.

25 Millionen Euro Jahreslohn!

Bei Bayern München hat in diesen Tagen Jamal Musiala, der am Mittwoch den 22. Geburtstag feiert, seinen Vertrag um fünf Jahre verlängert. Wie die Bild-Zeitung schreibt soll er pro Jahr 25 Millionen Euro (rund 23,5 Mio. Franken) kassieren, also fast zwei Millionen Franken pro Monat! Wir wünschen «Happy Birthday».

Foto: FC Bayern via Getty Images