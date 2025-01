Für Baschi wird ein Traum wahr: Mit Michelle Gisin taucht er in den Weltcup-Zirkus ein. Wie souverän schlägt sich der Baselbieter auf den Ski? Die Antwort gibts im Video.

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von Sunrise

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von Sunrise

Zwei Menschen auf der Piste – sie führt, er folgt. Ein Tag, wie jeder andere. Oder doch nicht? Sie ist Michelle Gisin (31), die an jenem Dezember-Tag in wenigen Stunden den Weltcup-Super-G in St. Moritz fahren wird. Er ist Baschi (38), einer der bekanntesten Schweizer Mundart-Musiker.

Es ist 8 Uhr. Baschi steht am Skilift und erzählt, wie es zu diesem Treffen kam: «Ein Versprechen ist ein Versprechen. Diesen Sommer war Michelle backstage bei einem meiner Konzerte.» Jetzt darf er «backstage» bei ihren Rennvorbereitungen dabei sein. Gisin kommt dazu und begrüsst ihn herzlich. Dieses exklusive Erlebnis wurde durch Sunrise Moments möglich (siehe Box).

Wie schlägt sich Baschi?

Der unerwartete Clou: Baschi darf sogar mit auf die Piste – eine Exklusivität, die er sichtlich geniesst. Mit ihren Super-G-Ski gleitet Gisin mühelos über den Schnee, während Baschi mit seinen kürzeren Ski versucht, Schritt zu halten. «Hey, Michelle, du kennsch nüt», ruft er lachend, während er ihr Tempo bewundert. Gisin kontert: «Aber du musst dich auch einsingen vor einem Konzert.» Baschi grinst: «Ich singe mich ein, du fährst dich ein.» Die Chemie zwischen den beiden ist offensichtlich, und Gisins Lob – «Souverän!» – bestätigt, dass Baschi sich auf Ski sehen lassen kann, wie auch im Video zu erleben ist. Seit seiner Kindheit steht er auf den Brettern und bewertet sich selbst mit acht von zehn Punkten.

Das ist Sunrise Moments Mit Sunrise Moments erleben Sunrise-Kundinnen und -Kunden exklusiv zahlreiche unvergessliche Momente an Festivals, Konzerten, Sportanlässen und weiteren Events. Die Hauptvorteile auf einen Blick: Die besten Plätze bis zu 48 h vor offiziellem Verkaufsstart

Bis zu 25 % Rabatt auf Tickets für grosse Musikfestivals, Ski-Events und mehr

Trotzdem ist Baschi etwas mehr aus der Puste, wenn sie Pausen einlegen. Das Tempo bleibt hoch. «Du hast dir den richtigen Tag ausgesucht», sagt Gisin mit Blick auf Wetter und Verhältnisse. «Oder das Wetter hat dich ausgesucht.» Am Folgetag wird der zweite Super-G wegen schlechter Bedingungen abgesagt werden müssen.

Zwischen schnellen Schwüngen und atemberaubenden Ausblicken gibt Gisin Einblicke in ihren Alltag. «St. Moritz ist die bestorganisierte Station bei uns im Weltcup, weil es so viele Helfer gibt und alles von A bis Z perfekt geplant wird», erzählt sie.

Irgendwann rücken Gisins Rennvorbereitungen in den Vordergrund. Baschi verabschiedet sich im Zielbereich von ihr, Gisin – im Rennen 15. geworden – lacht. Der Morgen bleibt unvergesslich.