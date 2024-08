Drei koreanische Skifahrer unter den Opfern Video zeigt die Unfallstelle in Neuseeland

Tragische Nachrichten aus Neuseeland: Mitglieder des südkoreanischen Ski-Teams sind am Mittwoch schwer verunfallt. Wie «The New Zealand Herald» berichtet, kollidierte der Kleinbus des Skiteams in der Nähe der Stadt Geraldine frontal mit einem Geländewagen.