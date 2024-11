Nach einer langen Durststrecke präsentiert sich Luca Aerni kurz vor dem ersten Slalom in diesem WM-Winter in einer starken Verfassung. Das ist auch auf ein Equipment zurückzuführen, das älter ist als Aerni selbst.

1/7 Entsprechend zuversichtlich schaut der 31-Jährige dem Slalom in Levi entgegen. Foto: Sven Thomann

Marcel W. Perren Ski-Reporter

Vom gefeierten Golden Boy zum verschmähten Kummerbuben – diese Überschrift steht für die Entwicklung, die Luca Aerni zwischen 2017 und 2023 gemacht hat. Nach dem Gewinn der Kombi-Goldmedaille bei der Heim-WM in St. Moritz und dem zweiten Rang beim Slalom-Klassiker in Madonna di Campiglio 2017 klassierte sich der Technik-Spezialist in seiner Parade-Disziplin lediglich achtmal in den Top-10.

Die Hauptursache ist klar: Aerni wurde lange von heftigen Rückenbeschwerden eingebremst. Zudem passte die Abstimmung des Materials nicht immer optimal.

Im letzten Weltcup-Winter machte er aber einen Schritt in die richtige Richtung. Der 31-Jährige, der in Grosshöchstetten im Berner Mittelland aufgewachsen ist, fuhr in sämtlichen Weltcup-Slaloms in die Punkteränge. Die Highlights: In Adelboden verpasste Aerni als Achter einen «Stockerl»-Platz nur um vier Zehntel, in Madonna di Campiglio (Schlussrang 13) glänzte der YB-Fan mit der Bestzeit im zweiten Durchgang.