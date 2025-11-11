Publiziert: 13:58 Uhr

Welcher ist Ihr Lieblingsbuchstabe? Bei Anuk Brändli (22) und Faye Buff (21) ist es derzeit das B. Nicht nur ihre Nachnamen beginnen mit diesem Buchstaben – sie gehören zudem beide zum B-Kader von Swiss-Ski, trainiert von Fabio Becchimanzi. «Das B passt wirklich zu uns», sagt Brändli. Noch lieber ist den beiden Slalom-Hoffnungen ihr Vorname. «Anuk ist selten. Meine Mutter meinte, er komme aus Grönland und bedeute ‹Bär›. Ich finde ihn sehr schön», sagt Brändli. 2024 erhielten in der Schweiz nur acht Neugeborene diesen Namen.

Zum Vergleich: Der Name Emma wurde 377-mal gewählt, Faye 9-mal. «Mein Vater liess sich wohl von der bekannten Schauspielerin Faye Dunaway inspirieren. Der Name gefällt mir extrem gut, weil er so speziell ist», sagt Buff. Nur ein Nachteil: Sie muss immer wieder erklären, wie man ihn ausspricht – «Fei».