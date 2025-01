vor 29 Minuten

Gut-Behrami mit Startnummer 12

Aus Schweizer Sicht ruhen die Hoffnungen allen voran auf Lara Gut-Behrami. Die Gesamtweltcupsiegerin der Vorsaison wartet in diesem Winter noch auf ihren ersten Sieg. Ob es heute klappt? Im Abschlusstraining am Freitag war sie als Dritte bei den Besten dabei, verlor allerdings knapp sieben Zehntel auf die Trainingsschnellste, Sofia Goggia. Die Italienerinnen haben ohnehin gezeigt, dass sie heiss auf ihr Heimrennen sind. Im ersten Training war Brignone vor ihren Landsfrauen Goggia und Nadia Delago die Schnellste, am Freitag wurde sie dann hinter Goggia Zweite.

Werden die Italienerinnen der Favoritenrolle gerecht oder kann Gut-Behrami ihren ersten Saisonsieg einfahren? In der Cortina-Abfahrt triumphierte die Tessinerin letztmals 2017. Heute wird sie mit der Startnummer 12 ins Rennen gehen. Die zwei italienischen Favoritinnen sind mit der 8 (Brignone) und 15 (Goggia).