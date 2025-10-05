Er stürzt sich unerschrocken die krassesten Pisten hinunter. Trotzdem ist Ski-Ausnahmekönner Marco Odermatt (27) auf Sicherheit bedacht. Gerade auch was sein Zuhause und seine Trophäen angeht, wie er im Interview verrät.

Foto: Keystone

Darum gehts Marco Odermatt betont die Wichtigkeit von Sicherheit in allen Lebensbereichen

Sunrise Home Security bietet Odermatt Ruhe und Kontrolle während seiner Reisen

Odermatt nutzt die App, um sein Zuhause von überall aus zu überprüfen

Wo ist dir Sicherheit wichtig? Auf der Piste hat man das Gefühl, du fährst volles Risiko ...

Ja, das ist schon so – aber auch dort ist Sicherheit zentral. Und sie ist auch sonst in jedem Lebensbereich wichtig: im Auto oder mit dem Velo auf der Strasse, in der Luft, im Wasser, zu Hause oder in den Ferien und natürlich auch im übertragenen Sinn finanziell und versicherungstechnisch.

Was gibt dir Sicherheit?

Auf den Ski weiss ich, dass ich im Training alles dafür getan habe, um sicher die Pisten hinunterzukommen. Und sonst im Leben habe ich mich in gewissen Bereichen entsprechend abgesichert.

Schliesst du die Tür ab, wenn du daheim bist?

Da ich in einem modernen Haus wohne, bei dem die Türen automatisch schliessen, muss ich mich nicht darum kümmern. Hinein komme ich per Schlüssel oder Code.

Worauf achtest du sonst noch im Alltag?

Man muss ja nichts provozieren, deshalb schliesse ich mein Velo und das Auto ab, wenn ich sie stehen lasse. Und Fenster und Balkontüren sollten auch zu sein, wenn ich weggehe.

Ist das Bedürfnis nach Sicherheit mit deinen Erfolgen gestiegen?

Ja, aber das hat wohl weniger mit den Erfolgen als mit dem Alter zu tun. Früher war ich mir viel weniger bewusst, was alles passieren könnte.

Du bist viel unterwegs. Wie wichtig ist dir dabei die Sicherheit zu Hause?

Sehr wichtig. Sie gibt mir unterwegs die nötige Ruhe, weil ich nicht immer herumstudieren muss, ob zu Hause alles in Ordnung ist.

Deine Pokale, Medaillen und Trophäen stehen bei dir zu Hause. Wie werden diese geschützt?

Die meisten meiner Trophäen haben nicht nur materiellen, sondern vor allem einen emotionalen Wert. Sie erinnern mich an meine harte Arbeit, aber auch meine grossen Momente. Deshalb ist es für mich klar, dass ich sie schütze und dass ein Sicherheitssystem wie Home Security unverzichtbar ist.

Wann hast du dir die erste Alarmanlage gekauft?

Das war tatsächlich erst vor kurzem. Ich bin viel unterwegs, oft auch spontan. Das Thema Sicherheit zu Hause hatte ich immer im Hinterkopf. Als ich von der neuen Lösung von Sunrise gehört habe, die einfach zu bedienen ist und bei der alles über eine App läuft, war für mich klar: Das probiere ich aus.

Wie beurteilst du Sunrise Home Security?

Ich bin, ehrlich gesagt, überrascht, wie smart das System ist. Es handelt für mich. Vor allem im Winter, wenn ich wochenlang unterwegs bin, sieht es dank der automatischen Lichtsteuerung so aus, als wäre jemand zu Hause. So kann ich mich voll auf den Sport konzentrieren, ohne mir Sorgen um mein Zuhause zu machen.

Wie wirst du das System vor allem nutzen?

Für mich ist wichtig, dass ich von überall aus Zugriff habe, sei es beispielsweise aus dem Hotelzimmer in Kitzbühel oder vom Trainingslager aus. Ich nutze vor allem die App, um zu checken, ob alles in Ordnung ist. Und ich finde es super, dass ich auch Familienmitglieder einbinden kann, falls mal was sein sollte.

Wie oft überprüfst du von unterwegs aus dein Haus?

Ich bin keiner, der ständig aufs Handy schaut. Aber es gibt mir ein gutes Gefühl, dass ich jederzeit auf der Home Security App nachsehen kann. Vor allem, wenn ich länger weg bin oder wenn ich weiss, dass niemand zu Hause ist, schaue ich ab und zu rein. Die Live-Aufnahmen und Benachrichtigungen geben mir einfach Sicherheit.

Das umfassende «Home Security»-Set lässt sich einfach durch Zusatzgeräte individualisieren und intuitiv bedienen.