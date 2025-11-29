Riesenslalom der Frauen nach hinten verschoben

Kurzfristige Programmänderung: Der Riesenslalom in Copper Mountain muss eine halbe Stunde nach hinten geschoben werden. Start ist neu 18.30 Uhr. Der zweite Lauf wird entsprechend um 21.30 Uhr gestartet. Grund für die Verschiebung sind Arbeiten an der Strecke, die wegen Schneefalls nötig sind.
In Abwesenheit von Lara Gut-Behrami fehlen die Schweizerinnen im Riesenslalom auf der Startliste in der Spitzengruppe. Die Fans müssen trotzdem nicht lange auf sie warten. Direkt nach den Top 7 startet Camille Rast, Wendy Holdener folgt dann mit Startnummer 13. Um 18 Uhr gehts los mit dem ersten Lauf.
Die Schweizerinnen am Start:
8 Camille Rast
13 Wendy Holdener
33 Vanessa Kasper
37 Sue Piller
55 Simone Wild