Riesenslalom der Frauen nach hinten verschoben

Start nach hinten verschoben

Kurzfristige Programmänderung: Der Riesenslalom in Copper Mountain muss eine halbe Stunde nach hinten geschoben werden. Start ist neu 18.30 Uhr. Der zweite Lauf wird entsprechend um 21.30 Uhr gestartet. Grund für die Verschiebung sind Arbeiten an der Strecke, die wegen Schneefalls nötig sind.