Der grosse Ski-Check

Olympia-Selektion: Sechs – plus 4?

Heute Montag ist es soweit: Swiss Olympic nominiert die Ski-Profis für die Winterspiele in Cortina (It). Bei den Frauen haben sechs die Quali-Kriterien erfüllt: Camille Rast (26), Wendy Holdener (32), Eliane Christen (27), Sue Piller (20), Janine Schmitt (25) und Malorie Blanc (22). Elf sind möglich. Abfahrts-Olympiasiegerin Corinne Suter (30) dürfte auch dabei sein, weil sie lange verletzt war. Aber gibt es noch eine Nummer 8 und 9? Mélanie Meillard (27) war einmal 12. und zweimal 16. – sie erfüllte die Kriterien ganz knapp nicht. Trotzdem darf sie hoffen. Ebenfalls ein heisses Eisen: Jasmine Flury (32). Die Bündnerin war zwei Jahre lang verletzt und wurde in St. Moritz GR Abfahrts-Elfte. Ihr Trumpf: Um vier Team-Kombi-Teams zu bilden, bräuchte Swiss-Ski noch eine viert Speed-Fahrerin – diese könnte Joana Hählen (34) heissen. Sie zeigte zuletzt mit ihrem 13. Platz beim Super-G in Tarvisio (It) ansteigende Form.

Vlhova-Fans hofften vergebens – aber ist sie bei Olympia dabei?

Slalom-Olympiasiegerin Petra Vlhova (30) wird bei ihrem Heimrennen in Spindlermühle (Tsch) schmerzlich vermisst. Ihr Ziel sind die Olympischen Spiele. Ob es reicht. Hört man sich um, bekommt man immer die gleiche Antwort: «Die Chancen stehen 50:50.» Vlhova will erst kurz vor dem Rennen entscheiden, ob sie teilnehmen wird. Kaum jemand geht davon aus, dass sie nach ihrer langen Verletzungsplause in den Medaillenkampf eingreifen kann.

Shiffrin lässt Stenmark und Vonn stehen

Mit ihrem Sieg beim Slalom in Spindlermühle gewinn Mikaela Shiffrin (30, USA) vorzeitig die Slalom-Kristallkugel. Es ist ihre neunte. Damit schreibt sie wieder einmal Geschichte. Nur Ingemar Stenmark (im Riesenslalom) und Lindsey Vonn (Abfahrt) gelang es zuvor, acht Kugeln zu holen – und selbstredend Vonn. Speziell: Shiffrin gelingt dieser Meilenstein an jenem Ort, an dem ihre Weltcupkarriere vor 15 Jahren begann.

Alptraum für kroatisches Ski-Wunderkind

Zrinka Ljutic (21, Kro) gewann im letzten Winter die Slalom-Kristallkugel. In Spindlermühle fällt sie gleich zweimal aus. Schon wieder. Ihre Zickzack-Bilanz in dieser Saison ist erschreckend: Sie schied in fünf von acht Slaloms aus. In der Disziplinen-Wertung liegt Ljutic auf Rang 21. Wer vor der Saison darauf gewettet hätte, wäre als verrückt erklärt worden.