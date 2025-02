Obwohl die WM-Piste von 2027 nicht optimal zu seinen Stärken passt, macht Marco Odermatt in Crans-Montana einen grossen Schritt in Richtung seines vierten Gesamtweltcupsiegs.

1/4 Obwohl Marco Odermatt die Abfahrt in Crans-Montana nicht auf den Leib geschneidert ist, fährt er auf Platz 2. Foto: keystone-sda.ch

Marcel W. Perren Ski-Reporter

Es ist zum 23. Mal, dass Marco Odermatt (27) ein Weltcuprennen auf dem zweiten Rang beendet. Es ist gleichzeitig der wertvollste Ehrenplatz in der Karriere des dreifachen Gesamtweltcupsiegers. Warum? Ganz einfach: Weil es auf dieser mit vielen Gleitkurven bestückten Abfahrt in Crans-Montana VS keine Passage gibt, in der die geniale Technik des Nidwaldners zum Tragen kommt, haben nicht einmal seine Eltern an einen Podestplatz geglaubt. In den beiden Trainings hat Odermatt die Ränge 19 und 36 belegt. Er hat die Piste Nationale danach als «einfachste Abfahrt, die ich je gefahren bin» bezeichnet.

Und deshalb strahlt der 27-Jährige nach diesem Ergebnis wie nach einem Sieg: «In Anbetracht der besonderen Voraussetzungen ist mir ein perfektes Rennen geglückt! Weil es auf dieser Piste keine technische Schlüsselstelle gibt, musste ich umso mehr in der Hocke fahren. Gefühlt bin ich mit Ausnahme von drei Toren alles in der Hocke gefahren.»

Damit baut Odermatt seinen Vorsprung im Gesamtweltcup auf Henrik Kristoffersen (30) auf 400 Punkte aus. Wenn man in Betracht zieht, dass der Riesen- und Slalom-Spezialist aus Norwegen in dieser Saison nur noch sechs Rennen bestreiten wird, darf man im Kampf um die grosse Kristallkugel von einer Vorentscheidung sprechen. Wesentlich spannender dürfte der Kampf um die kleine Abfahrtskugel verlaufen. Odermatt liegt zwar auch in dieser Wertung an der Spitze, sein Vorsprung auf Franjo von Allmen beträgt bei drei verbleibenden Entscheidungen jedoch lediglich 73 Punkte.