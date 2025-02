1/6 Das grosse österreichisch-schweizerische Tipp-Duell zur Ski-WM: Wahl-Appenzellerin und ÖSV-Skicrosserin Tatjana Ehammer tritt an gegen … Foto: Zvg

Mit der WM im österreichischen Saalbach und der Schweiz als dominierende Nation ist das ewige Ski-Duell brisanter denn je. Auch bei Blick kommts zum grossen Duell Schweiz gegen Österreich. Blick-Experte Bernhard Russi (76) bekommt es im Tipp-Duell mit Tatjana Ehammer (25) zu tun.

Die Ehefrau des Schweizer Top-Leichtathleten Simon Ehammer (24) ist selber Teil des österreichischen Skisports, sie ist ÖSV-Kadermitglied im Skicross. Schon mit zwei Jahren stand sie in der Steiermark auf den Latten.

Europacupsiege und viele Knie-OPs

Als Teenager machte sie sich unter ihrem Ledignamen Meklau aber zunächst einen Namen in der österreichischen Leichtathletik. Sie wurde im Hammerwurf zweimal Landesmeisterin und hält bis heute den nationalen Rekord in ihrer Disziplin. Ab 2019 fand das Multitalent den Weg in die Sparte Skicross, wo Ehammer aber neben Top-Ten-Plätzen im Weltcup und Europacupsiegen auch die Schattenseiten kennenlernte. Mit neun Operationen in drei Jahren, die meisten davon betrafen das linke Knie, verbrachte sie viel Zeit in der Reha. Tatjana und Simon leben seit Jahren im Appenzell, geheiratet haben sie letzten Herbst.

Nun geben Ehammer und Russi bei Blick vor jedem Rennen ihren Podesttipp ab. Den Anfang macht mit dem Teamwettkampf im Parallelformat gleich eine Knacknuss. Vergleichswerte aus dem Weltcup gibt es nicht. Ehammer lanciert das Duell mit Russi gleich steil und verzichtet darauf, die Schweiz auf einen Podestplatz zu tippen (siehe Video). «Damit mache ich mir in meiner Wahlheimat wohl keine Freunde. Aber ich hoffe vielmehr, dass Österreich eine Medaille holt und so gut in die WM reinstarten kann.»

Tippduell Ehammer – Russi

Dienstag, 4. Februar, Team-Wettkampf Parallelrennen:

Ehammers Tipp: 1. Norwegen. 2. Österreich. 3. USA.

Russis Tipp: 1. Norwegen. 2. Österreich. 3. Schweiz.

