Franzoni feiert ersten Weltcupsieg

Giovanni Franzoni triumphiert beim Super-G in Wengen und feiert seinen ersten Weltcupsieg. Der Italiener gewinnt an jenem Ort, an dem er 2022 seinen ersten Speed-Weltcuppunkt holte, sich 2023 aber auch schwer verletzte.
Publiziert: vor 22 Minuten
Teilen
Kommentieren
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.