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SM-Slalom: An diese Zeit von Mächler kommt keiner heran
Beim 1. SM-Slalom-Lauf
An diese Zeit von Reto Mächler kommt keiner heran
Reto Mächler stellt beim Slalom an der Schweizer Meisterschaften im ersten Lauf eine neue Bestzeit auf.
Publiziert: vor 27 Minuten
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