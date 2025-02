1/5 Stefanie Grob (l.) und Jasmin Mathis strahlen nach ihrem Doppelsieg in die Kamera. Foto: Screenshot Swiss-Ski

Lino Dieterle Redaktor Online Sport

Elf Tage nach dem Ende der aus Schweizer Sicht so erfolgreichen Ski-WM in Saalbach sorgen unsere Nachwuchs-Hoffnungen für einen tollen Auftakt in die Junioren-WM. Stefanie Grob (21) sichert sich im Hundertstel-Krimi in der Abfahrt vor Teamkollegin Jasmin Mathis (20) Gold. Kurz darauf legt Phillipp Kälin (20) bei den Männern Silber nach.

Während Stefanie Grob zwei Jahre nach ihrem Titel in St. Anton zum zweiten Mal Juniorenweltmeisterin in der Abfahrt wird und ihre insgesamt siebte Medaille an einer Junioren-WM holt, schreibt Mathis mit ihrer Silbermedaille ein kleines Märchen: Nur weil Teamkollegin Janine Mächler verletzungsbedingt Forfait erklären muss, ist Mathis heute am Start. Jetzt fehlt nur eine mickrige Hundertstel fehlt zu WM-Gold. Die Französin Garance Meyer (20) komplettiert das Podest. Alina Willi (19), die nach dem 1. Abfahrtslauf Vierte ist, fällt in der Entscheidung auf Platz 9 zurück.

Einen möglichen Doppelsieg verpasst haben die Schweizer Männer. Zur Pause führt Sandro Manser (19) noch vor Teamkollege Philipp Kälin (20). Im 2. Lauf bringt Manser seinen Vorsprung allerdings nicht ins Ziel, begeht früh einen zeitraubenden Fehler – und hat im Ziel nichts mehr mit der Medaillenentscheidung zu tun. Knapper ists für Philipp Kälin, der seinen ganzen Vorsprung auf den neuen Juniorenweltmeister Felix Rösle im ersten Streckenteil verspielt und bis ins Ziel nur noch auf 0,02 Sekunden herankommt.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Wetter spielt nicht mit

Während die Junioren-WM aus Schweizer Sicht kaum besser lanciert werden könnte, ist es zumindest für die Organisatoren kein Traumstart. Schlechte Witterungsbedingungen – schon das Abschlusstraining musste abgesagt werden – lassen nur ein Rennen auf verkürzter Strecke zu. Laufzeit: gute 50 Sekunden. Die Abfahrt von Frauen und Männern wird deshalb in zwei Läufe aufgeteilt.

Doch die Schweizer Junioren und Juniorinnen lassen sich davon nicht beirren. Sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen führen zur Pause zwei Swiss-Ski-Athleten – und nutzen die gute Ausgangslage am Nachmittag zum nächsten Schweizer Medaillenregen.