An seinem Geburtstag
Italiener verletzt sich bei Trainings-Missgeschick

Giovanni Borsotti verletzt sich im Training. Der Zwischenfall passiert ausgerechnet am 35. Geburtstag des Italieners.
Publiziert: 10:19 Uhr
