Alle wollen nach Wengen
Ski-Fans füllen die Bahnhöfe – Vorfreude steigt

Am Lauberhorn in Wegen dreht sich heute alles um Geschwindigkeit, Hundertstel und Jubel. Im Ticker gibt es nicht nur Resultate, sondern auch Fan-Stimmen, witzige Szenen und spannende Fakten aus dem Zielraum. Hier bist du hautnah dabei.
Publiziert: vor 50 Minuten
|
Aktualisiert: vor 29 Minuten
Joël HahnRedaktor Sport
vor 50 Minuten

Frühe Anreise, grosse Vorfreude

In Lauterbrunnen sind die ersten Gäste bereits eingetroffen. Schon um 6 Uhr warten sie in Lauterbrunnen auf den Zug. Gegenüber Blick bestätigt eine Gruppe, dass sie zu diesem Zeit­punkt bereits seit über 40 Minuten am Bahnhof steht. Fan-Shirts, Fahnen sowie Rucksäcke mit Skiern prägen das Bild, die bunt gemischte Truppe lässt sich die gute Stimmung trotz langer Wartezeit nicht verderben.

vor 52 Minuten

Herzlich willkommen zur Lauberhorn-Sause

Sehnlichst haben wir diesen Tag erwartet. Heute steigt die grosse Lauberhorn-Abfahrt. Blick begleitet dich. Sportlich. Aber auch abseits der Piste. Viel Spass!

Ende des Livetickers
