Ski-Fans füllen die Bahnhöfe – Vorfreude steigt

Frühe Anreise, grosse Vorfreude

In Lauterbrunnen sind die ersten Gäste bereits eingetroffen. Schon um 6 Uhr warten sie in Lauterbrunnen auf den Zug. Gegenüber Blick bestätigt eine Gruppe, dass sie zu diesem Zeit­punkt bereits seit über 40 Minuten am Bahnhof steht. Fan-Shirts, Fahnen sowie Rucksäcke mit Skiern prägen das Bild, die bunt gemischte Truppe lässt sich die gute Stimmung trotz langer Wartezeit nicht verderben.