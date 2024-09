«Aiming High – A Race Against the Limits» SPERRFRIST 19.9. Absage-Chaos um Zermatt-Weltcuprennen kommt ins Kino

2022 sollte die Weltcup-Abfahrt in Zermatt Premiere feiern, doch sie fiel dem Wetter zu Opfer. Auch in der vergangenen Saison mussten alle vier Rennen wetterbedingt abgesagt werden. Nun kommt die Geschichte rund um die gescheiterten Weltcuprennen in die Kinos.