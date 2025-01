Bringt Feller seine Läufe nach unten?

Als dritter Starter geht Manuel Feller auf die Piste. Auch er hat auf jeden Fall das Zeug dazu, sich in die TopTen zu fahren, ist in dieser Saison aber auch schon oft ausgeschieden. Kann er das heute vermeiden? Mit Fabio Gstrein, Johannes Strolz und Dominik Raschner folgt dann ein österreichisches Trio, dass immer für Platzierungen im oberen Abschnitt gut ist, ebenso aber auch hin und wieder ausscheidet. Die drei tragen die Nummern 11, 13 und 14. Michael Matt (22), Marco Schwarz (23) und Adrian Pertl (25) dürfen ebenfalls noch unter den ersten 30 Startern ran. Joshua Sturm kommt knapp dahinter an 35. Stelle.