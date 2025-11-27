DE
Acht Hundertstel vor Ösi
Odermatt fährt mit tollem Schlussabschnitt zum Sieg

Marco Odermatt gewinnt das erste Speed-Rennen dieser Saison. In Copper Mountain sichert er sich in einem Herzschlagfinal den Sieg vor dem Österreicher Vincent Kriechmayr.
Publiziert: 20:16 Uhr
