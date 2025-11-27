DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Ski
Ski: Marco Odermatt gewinnt den Super-G von Copper Mountain
Acht Hundertstel vor Ösi
Odermatt fährt mit tollem Schlussabschnitt zum Sieg
Marco Odermatt gewinnt das erste Speed-Rennen dieser Saison. In Copper Mountain sichert er sich in einem Herzschlagfinal den Sieg vor dem Österreicher Vincent Kriechmayr.
Publiziert: 20:16 Uhr
Teilen
0
Kommentieren
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen