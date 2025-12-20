Vonn-Show reicht nicht zur Führung – Flury weit zurück

Lindsey Vonn (USA)

Lindsey Vonn war mit ihren Trainingsleistungen nicht zufrieden, hat letzte Woche aber gezeigt, dass sie wieder eine Siegfahrerin ist. Die Amerikanerin hat einen kleinen Fehler am ersten Sprung, fährt den Mittelteil aber voll auf Zug und ist pfeilschnell. Vonn liegt zwischenzeitlich knapp in Führung, doch unten kommt niemand an die Zeit der Deutschen heran und auch von verliert dort die Spitzenposition. Um neun Hundertstel ist sie am Ende geschlagen.