Vonn-Show reicht nicht zur Führung – Flury weit zurück

Pirovano war in St. Moritz schon ordentlich unterwegs, schaffte es aber am letzten Wochenende noch nicht ganz nach vorne zu fahren. Die Italienerin trifft die Sprünge nicht perfekt und kommt ein wenig von der Ideallinie ab. Sie geht im Mittelteil höheres Risiko und ist deshalb bei den besten dabei. Am Ende verpasst sie das Podium knapp und reiht sich an fünfter Stelle ein.
Mirjam Puchner ist eine der besten Gleiterinnen im Weltcup und stellt das im oberen Abschnitt unter Beweis. Die Österreicherin ist schneller als ihre Landsfrau, doch im technischen Mittelteil stellt sie den Ski zu stark an und traut sich nicht, voll auf Zug zu fahren. Puchner gehört als Zehnte heute zu den Geschlagenen.
Vickhoff Lie ist sauber unterwegs, fährt aber zu schön und nicht voll auf Attacke. Dadurch summiert sich der Rückstand für die Norwegerin immer weiter und sie ist keine Gefahr für die Führenden.
Hütter kommt oben fehlerfrei durch und ist im Mittelteil sogar noch schneller als Vonn zuvor. Ihr fehlen zwar ein paar Km/h im Vergleich zur Deutschen, doch die Österreicherin kommt als erste Athletin ohne Fehler durch den Lauf und fährt einen Vorsprung von vier Zehnteln heraus. Den verteidigt sie dann bis ins Ziel und löst die Deutsche an der Spitze ab.
Lindsey Vonn war mit ihren Trainingsleistungen nicht zufrieden, hat letzte Woche aber gezeigt, dass sie wieder eine Siegfahrerin ist. Die Amerikanerin hat einen kleinen Fehler am ersten Sprung, fährt den Mittelteil aber voll auf Zug und ist pfeilschnell. Vonn liegt zwischenzeitlich knapp in Führung, doch unten kommt niemand an die Zeit der Deutschen heran und auch von verliert dort die Spitzenposition. Um neun Hundertstel ist sie am Ende geschlagen.
Die Olympia-Siegerin im Super G ist die zweite Fahrerin der Topgruppe. Ledecka fährt gut auf Zug und trifft den technischen Teil besser als die anderen Athletinnen zuvor. Die Tschechin hat im oberen Teil zwar Rückstand, holt aber kontinuierlich auf und hat Top-Speed. Dennoch reicht es auch für sie knapp nicht, um Weidle-Winkelmann von der Spitzenposition zu verdrängen.
Was geht heute für Flury, die ihren einzigen Weltcup-Sieg in Val d'isere feierte? Die Schweizerin hat an den Sprüngen Probleme und findet nicht die Optimallinie. Im technisch anspruchsvollen Mittelteil ist sauberes Skifahren gefragt und das gelang der Deutschen bisher am besten. Flury ist unzufrieden und kommt als Fünfte ins Ziel.
Für die Norwegerinnen eröffnet Marte Monsen. Die Frau mit der Startnummer fünf gibt sich im oberen Teil etwas mehr Platz und hat Top-Speed. Dennoch ist sie nicht auf der engsten Linie unterwegs und geht nicht ins letzte Risiko. Ähnlich wie bei Egger zuvor sumiert sich der Rückstand dann bis ins Ziel.
Nun folgt direkt eine der aktuell formstärksten Athletinnen im Speed-Bereich. Egger war in St. Moritz schon Zweite, kommt im oberen Teil aber nicht an die Zeit der Deutschen heran. Den Mittelteil verhaut die Österreicherin dann komplett und muss viele weite Wege fahren. Dadurch ist sie im Ziel fast zwei Sekunden hinter Weidle-Winkelmann, die weiter an der Spitze bleibt.
Nun steht die erste Lokalmatadorin am Start und die Fans pushen Miradoli lautstark über die Piste. Die Französin findet an den Sprüngen im oberen Teil nicht die Optimallinie und muss mehrmals korrigieren. Im unteren Teil fehlen ihr einige Km/h, weshalb sich die 31-Jährige erst einmal an Position drei einreiht.