Suter verpasst Führung hauchdünn – Pirovano erneut vorne

Laura Gauche entgeht ziemlich geschickt einem Loch auf der Piste, findet aber noch keinen Weg, weiter nach vorne zu fahren. Das merkt sie schon während der Fahrt und verleiht ihrer Meinung in der Schlussphase ordentlich Nachdruck. Platz 26.
Nadia Delago steht gut auf den Ski und kommt gut durch. Insgesamt ist sie aber zu langsam, weshalb sie sich auf Platz 17 einsortiert.
Bei Roberta Melesi ist es dann jetzt doch ein anderes Bild. Sie verliert kontinuierlich, versucht aber aktiv, weiter nach vorne zu kommen. Mit Platz 20 klappt das aber nicht wirklich.
Es ist jetzt immer wieder ein ähnliches Bild. Im Gleitstück oben sind die Frauen schnell dabei, der Mittelteil bringt dann die Probleme mit. Nadine Fest hat dort zu sehr zurück gezogen, Tempo eingebüsst und wird ebenfalls 17.
Nach einem schnellen Start hat auch Isabella Wright im technischen Mittelteil Probleme. So geht es für sie auf den 17. Platz.
Allison Mollin ist auf der Piste, leistet sich aber ebenfalls zu viele Fehler. Es staubt immer wieder zu sehr auf und sie geht mit Platz 17 über die Ziellinie.
Janine Schmitt hat sich auf den Weg gemacht, hat aber zwischendurch immer wieder Probleme. Insgesamt ist die Fahrt zu passiv und so geht es auf den 18. Platz.
Ein anderes Bild haben wir jetzt bei Marte Monsen, die richtig schnell durch die ersten beiden Zwischenzeiten geht. Allerdings rutscht sie mit dem Aussenski immer mal wieder weg. Sie kann es aber noch gut abfangen und platziert sich auf dem neunten Platz.
Weiter geht es mit Romane Miradoli. Die Französin kommt aber deutlich langsamer ins Rennen, fällt immer weiter zurück und kommt einfach nicht rein. Und so wird es dann der 15. Platz, über die Miradoli mal so gar nicht happy ist.
Corinne Suter geht mit Bestzeit in ihr Rennen und scheint gar keine Notwendigkeit zu sehen, zu bremsen. So geht Suter mit drei Zehnteln Vorsprung in den Mittelteil, wo sie zwar nochmal etwas zurückfällt, aber sich am Ende noch über den zwischenzeitlich dritten Platz freuen kann!