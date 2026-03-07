DE
1.
Laura Pirovano
Laura Pirovano1:20.91
2.
Cornelia Hütter
Cornelia Hütter+0.01
3.
Corinne Suter
Corinne Suter+0.05
Abfahrt im Ticker
Suter verpasst Führung hauchdünn – Pirovano erneut vorne

vor 2 Minuten

Laura Gauche (FRA)

Laura Gauche entgeht ziemlich geschickt einem Loch auf der Piste, findet aber noch keinen Weg, weiter nach vorne zu fahren. Das merkt sie schon während der Fahrt und verleiht ihrer Meinung in der Schlussphase ordentlich Nachdruck. Platz 26.

vor 4 Minuten

Nadia Delago (ITA)

Nadia Delago steht gut auf den Ski und kommt gut durch. Insgesamt ist sie aber zu langsam, weshalb sie sich auf Platz 17 einsortiert.

vor 6 Minuten

Roberta Melesi (ITA)

Bei Roberta Melesi ist es dann jetzt doch ein anderes Bild. Sie verliert kontinuierlich, versucht aber aktiv, weiter nach vorne zu kommen. Mit Platz 20 klappt das aber nicht wirklich.

vor 8 Minuten

Nadine Fest (AUT)

Es ist jetzt immer wieder ein ähnliches Bild. Im Gleitstück oben sind die Frauen schnell dabei,  der Mittelteil bringt dann die Probleme mit. Nadine Fest hat dort zu sehr zurück gezogen, Tempo eingebüsst und wird ebenfalls 17.

vor 10 Minuten

Isabella Wright (USA)

Nach einem schnellen Start hat auch Isabella Wright im technischen Mittelteil Probleme. So geht es für sie auf den 17. Platz.

vor 13 Minuten

Allison Mollin (USA)

Allison Mollin ist auf der Piste, leistet sich aber ebenfalls zu viele Fehler. Es staubt immer wieder zu sehr auf und sie geht mit Platz 17 über die Ziellinie.

vor 15 Minuten

Janine Schmitt (SUI)

Janine Schmitt hat sich auf den Weg gemacht, hat aber zwischendurch immer wieder Probleme. Insgesamt ist die Fahrt zu passiv und so geht es auf den 18. Platz.

vor 17 Minuten

Marte Monsen (NOR)

Ein anderes Bild haben wir jetzt bei Marte Monsen, die richtig schnell durch die ersten beiden Zwischenzeiten geht. Allerdings rutscht sie mit dem Aussenski immer mal wieder weg. Sie kann es aber noch gut abfangen und platziert sich auf dem neunten Platz.

vor 19 Minuten

Romane Miradoli (FRA)

Weiter geht es mit Romane Miradoli. Die Französin kommt aber deutlich langsamer ins Rennen, fällt immer weiter zurück und kommt einfach nicht rein. Und so wird es dann der 15. Platz, über die Miradoli mal so gar nicht happy ist.

vor 20 Minuten

Corinne Suter (SUI)

Corinne Suter geht mit Bestzeit in ihr Rennen und scheint gar keine Notwendigkeit zu sehen, zu bremsen. So geht Suter mit drei Zehnteln Vorsprung in den Mittelteil, wo sie zwar nochmal etwas zurückfällt, aber sich am Ende noch über den zwischenzeitlich dritten Platz freuen kann!

      Meistgelesen