Premierensieg für Delago – Klatsche für Schweizerinnen

Abfahrt
Tarvisio
Tarvisio
1.
Nicol Delago
Nicol Delago1:46.28
2.
Kira Weidle
Kira Weidle+0.20
3.
Lindsey Vonn
Lindsey Vonn+0.26
vor 7 Minuten

Rennen ist unterbrochen

Aufgrund des Sturzes von einem Pisten-Mitarbeiter, der mit dem Helikopter abtransportiert werden muss, ist das Rennen unterbrochen. Die letzten 20 Läuferinnen müssen sich daher noch gedulden. Es scheint aber so, als könnte bei den schwierigen Bedingungen keine Athletin mehr etwas an den vorderen Plätzen ändern.

vor 14 Minuten

Keely Cashman (USA)

Keely Cashman komplettiert die besten 30. Die US-Amerikanerin hat grosse Schwierigkeiten und kommt häufiger weit von der Strecke ab. Mit über vier Sekunden Rückstand fällt sie ans Ende des Feldes zurück.

vor 16 Minuten

Nadia Delago (ITA)

Aufgepasst auf Nadia Delago, denn die war in den Trainings vorne mit dabei. Ihre Schwester liegt in Führung und die Italienerin trotzt den schwierigen Bedingungen. Die Italienerin fährt mutig und leistet sich kaum Fehler. Delago kommt als gute Zehnte ins Ziel und lässt sich zurecht vom heimischem Publikum feiern.

vor 18 Minuten

Priska Ming-Nufer (SUI)

Priska Ming-Nufers beste Zeiten liegen schon ein paar Jahre zurück und die Schweizerin probiert sich nun mit hoher Startnummer wieder nach vorne zu kämpfen. Mit Platz 22 und über drei Sekunden Rückstand betreibt sie aber heute keine Werbung für eine Olympia-Nominierung.

vor 19 Minuten

Christina Ager (AUT)

Christina Ager hat heute die Chance ihr bestes Saison-Ergebnis einzufahren, denn das war nur ein 27. Platz. Die Österreicherin findet aber auch heute nicht zu ihrer Form und kommt nur als 22. ins Ziel.

vor 22 Minuten

Delia Durrer (SUI)

Corinne Suter ist aktuell 14. als beste Schweizerin, doch auch Durrer kann das miserable Team-Ergebnis heute nicht aufbessern. Die schlechten Sichtverhältnisse kombininiert mit der immer weicher werdenden Piste, machen es jetzt immer schwieriger, noch gute Zeiten herauszufahren.

vor 24 Minuten

Laura Gauche (FRA)

Laura Gauche hat im oberen Teil schon grosse Probleme und kann nur knapp einen Sturz verhindern. Dieser Schreckmoment hat der Französin scheinbar schon den Zahn gezogen, denn in der Folge traut sie sich nicht mehr auf den Aussenski drauf zu gehen. Das war eine Fahrt zum Vergessen für Gauche.

vor 26 Minuten

Isabella Wright (USA)

Isabella Wright bekommt keinen guten Zug auf dem Aussenski und gerät mehrmals von der Ideallinie ab. Für die 28-Jährige wird das heute nichts mit einem guten Ergebnis und sie schiebt sich zwischen die Schweizerinnen am Ende des Feldes.

vor 29 Minuten

Elena Curtoni (ITA)

Für die Italienerinnen läuft es heute richtig gut beim Heimrennen und deshalb kann Elena Curtoni jetzt ohne Druck befreit auffahren. Sie muss im oberen Teil aber direkt mal ordentlich aufkanten und hat danach sogar einmal die Hand im Schnee. Dadurch verliert sie viel Tempo und muss einen ordentlichen Dämpfer hinnehmen.

vor 30 Minuten

Allison Mollin (USA)

Allison Mollin schüttelt im Ziel nach ihrer Fahrt den Kopf, denn das war nichts für die 21-Jährige. Über zwei Sekunden und Platz 18 für die US-Amerikanerin.

Suter wird 15.
Premierensieg für Delago – Klatsche für Schweizerinnen

Die Schweizerinnen können bei der Abfahrt in Tarvisio für keine positivie Überraschung sorgen. Nicol Delago feiert derweil ihren ersten Sieg auf Weltcupstufe.
Publiziert: vor 2 Minuten
|
Aktualisiert: vor 1 Minute
1/8
Premiere: Nicol Delago gewinnt in Tarvisio ihr erstes Weltcup-Rennen.
Foto: AP
RMS_Portrait_AUTOR_939.JPG
Lino DieterleRedaktor Online Sport

Das Podest

1. Nicol Delago (It) 1:45,28
2. Kira Weidle-Winkelmann (De) +0,20
3. Lindsey Vonn (USA) +0,26

Das Rennen

Premiere für Nicol Delago! Mit 30 Jahren feiert die Italienerin nach zuvor fünf Podestplätzen ihren ersten Weltcupsieg. Es ist ein Sieg mit Ankündigug, schliesslich ist Delago bereits im 2. Training die Schnellste. Dabei lässt sich die Italienerin mit ihrer Startnummer 3 von den schlechteren Verhältnissen (siehe «Die Bedingungen») nicht beirren – auch ein kleiner Verschneider im oberen Streckenteil bringt sie nicht aus der Ruhe. Delago zieht ihre Kurven sauber in den Schnee und konserviert das Tempo besser als jede andere und pulverisiert im Ziel die Bestzeit.

Nur drei Fahrerinnen können annähernd mit ihr mithalten. Mit Startnummern 5 und 6 sind dies erst Nina Ortlieb und Kira Weidle-Winkelmann. Allen voran die Deutsche versteht es, ihre Ski laufen zu lassen, obwohl sie stellenweise von der Ideallinie abkommt. Am Ende fehlen ihr zwei Zehntel. Von den zweistelligen Startnummern kommt dann nur noch eine Athletin auf unter eine halbe Sekunde an die Bestzeit heran: Lindsey Vonn holt auf einer schon von leichten Schlägen gezeichneten Piste wohl das Maximum heraus, als sie mit der Elf aufs Podest fährt.

Die Schweizerinnen

15. Corinne Suter +1,50
21. Janine Schmitt +2,57
23. Priska Ming-Nufer +3,12
25. Delia Durrer +3,19
27. Malorie Blanc +3,21
27. Jasmine Flury 3,21

Stand nach 30 Fahrerinnen

Nach ihrer Verletzung tastet sich Corinne Suter erst noch an die schnellsten Zeiten heran. In Tarvisio legt sie zwar einen schnellen Start hin, danach fehlt aber das letzte Risiko. Immer wieder öffnet Suter im Vergleich zu den Schnellsten in den Kurven ihre Hockeposition. Das kostet bis ins Ziel viel Zeit – weshalb sie auch kurz die rote Laterne übernimmt. Am Ende ist sie mit Platz 15 dennoch beste Schweizerin.

Zwar gibt Suter diese kurze Zeit später ab – als mit Startnummer 17 die zweite Schweizerin folgt, ist das rot-weisse Kreuz aber wieder am Ende des Klassements: Malorie Blanc zeigt zwar eine saubere, aber zu langsame Fahrt. Ohne ersichtlichen Fehler verliert sie über drei Sekunden. Gleiches ist von Jasmine Flury zu sagen – die im Ziel genau gleich schnell wie Blanc abschwingt.

Auch Janine Schmitt – in Zauchensee als Fünfte der Schweizer Lichtblick – kann die bittere Bilanz heute nicht aufpolieren. Schon im ersten Abschnitt verliert sie zu viel Zeit. Dank eines besseren Schlussteils, reicht es aber erneut für Punkte.

Mit den Startnummern 26 und 28 finden Delia Durrer und Priska Ming-Nufer eine Piste mit einigen Schlägen vor – immerhin stechen sie zwei Teamkolleginnen aus.

Das gab zu reden

Feiertag im Hause Delago. Als wäre der Premierensieg auf Weltcupstufe von Nicol nicht schon schön genug, sorgt die zwei Jahre jüngere Schwester Nadia mit Startnummer 29 für neuerlichen Jubel. Denn als alle anderen bereits regelmässig um die drei Sekunden verlieren, fährt sie noch auf Platz 10 nach vorne – ein Platz in den Top 10 ist ihr zuletzt mit einem 5. Platz im Januar 2022 gelungen.

Die Bedingungen

Im Vergleich zum 2. Training ist die Piste in Tarvisio zum Renntag hin etwas aufgeweicht. Ein bedeckter Himmel sowie eine im Rennverlauf nur kurz schwächer werdende Nebelbank sorgen zudem für schwere Sichtverhältnisse.

So gehts weiter

Am Sonntag ist in Tarvisio auf 11.15 Uhr ein Super-G angesetzt. Die letzten Speedrennen vor den Olympischen Spielen (7. bis 18. Februar) gibt es am 30. und 31. Januar in Crans-Montana.

