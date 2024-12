Federica Brignone (ITA)

Die nächste Italienerin ist mit Federica Brignone schon unterwegs. Kann sie noch in den Podestkampf eingreifen? In der ersten Zwischenzeiten ist sie stark dabei und die Schwünge sind sauber und harmonisch in den Hang gemalt. Dann aber kommt eine schwächere Phase von Brignone und die kostet ihr viel Geschwindigkeit. Brignone verliert an Zeit und findet sich auf Platz fünf wieder.